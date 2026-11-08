Gençlerbirliği maçı öncesi Vincenzo Italiano: Bugün kazanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Gençlerbirliği maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. 3 puanın önemine dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı, milli araya galibiyetle ve moralli girmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde siyah-beyazlıların İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın önemine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, milli araya galibiyetle girmek istediklerini söyledi.

"3 PUANIN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Vincenzo Italiano, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz bugün kazanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Puan sıralamasına baktığımız zaman 3 puanın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Umarız milli araya kazanarak daha sakin gireriz. Çünkü geçen sefer bunu başaramamıştık. Kazanmamız ve istekli olmamız lazım. Akşam umarım stadyumdan mutlu bir şekilde ayrılırız."