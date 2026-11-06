Yapay zekadan Beşiktaş tahminleri! İşte muhtemel rakipleri
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Celtic'e 3-2'lik skorla mağlup oldu. Yapay zeka siyah-beyazlıların muhtemel rakiplerini belirledi. İşte detaylar...
4. haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 7 puanla 8. sıraya yerleşti.
Football Meets Data'nın verilerine göre, siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'nin lig aşamasını 9. sırada tamamlayacak.
Beşiktaş'ın play-off turundaki rakipleri ise Salzburg ya da Omonia olacak.
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
Hapoel Beer Sheva iç saha (tarafsız)
Bayer Leverkusen deplasman
USG iç saha