Yapay zekadan Beşiktaş tahminleri! İşte muhtemel rakipleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Celtic'e 3-2'lik skorla mağlup oldu. Yapay zeka siyah-beyazlıların muhtemel rakiplerini belirledi. İşte detaylar...

4. haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 7 puanla 8. sıraya yerleşti.

Football Meets Data'nın verilerine göre, siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'nin lig aşamasını 9. sırada tamamlayacak.

Beşiktaş'ın play-off turundaki rakipleri ise Salzburg ya da Omonia olacak.

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

Hapoel Beer Sheva iç saha (tarafsız)

Bayer Leverkusen deplasman

USG iç saha