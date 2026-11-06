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Yapay zekadan Beşiktaş tahminleri! İşte muhtemel rakipleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Celtic'e 3-2'lik skorla mağlup oldu. Yapay zeka siyah-beyazlıların muhtemel rakiplerini belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Yapay zekadan Beşiktaş tahminleri! İşte muhtemel rakipleri

4. haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 7 puanla 8. sıraya yerleşti.

Football Meets Data'nın verilerine göre, siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'nin lig aşamasını 9. sırada tamamlayacak.

Beşiktaş'ın play-off turundaki rakipleri ise Salzburg ya da Omonia olacak.

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

Hapoel Beer Sheva iç saha (tarafsız)

Bayer Leverkusen deplasman

USG iç saha

#Beşiktaş #Avrupa Ligi #Bayer Leverkusen #Salzburg #Celtic #UEFA Avrupa Ligi
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