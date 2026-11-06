Spor yazarlarından flaş Celtic-Beşiktaş maçı yorumları!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oldu. Celtic Park'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibine 3-2 mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Celtic-Beşiktaş karşılaşmasını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK Spor haberleri)
SİNAN VARDAR - BASİT GOLLER YEDİK
Beşiktaş, yenilgisiz olarak devam ettiği Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanına çıkıyor. Milli ara öncesi maç yoğunluğu takımlarımız için oldukça arttı. Hem rotasyona giren oyunculara hem de yedek kulübesindeki oyunculara bu süreçte çok fazla ihtiyaç var. Beşiktaş, Celtic karşısında ilk 45 dakikada rakibini kendi sahasına hapsetti, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Futbol tabiriyle Beşiktaş, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkan Celtic'e adeta top göstermedi. Özellikle Trossard, yaptığı nefis çalımlarla futbol zevkimizi zirveye taşıdı.
Topla buluştuğunda rakiplerini kolaylıkla eksilten yıldız futbolcunun performansı tribünlere de keyif verdi. Ancak ilk 45 dakikada Beşiktaş adına üzerinde durulması gereken önemli bir sorun vardı. Siyah-beyazlı takım bu kadar baskılı oynamasına, rakibini kendi yarı sahasına hapsetmesine rağmen net pozisyon üretmekte zorlandı. Topa sahip olmak, oyunu rakip sahaya yıkmak elbette önemli. Fakat bütün bu üstünlüğü gol pozisyonlarına dönüştüremediğiniz zaman ortaya koyduğunuz futbolun karşılığını almakta zorlanırsınız.