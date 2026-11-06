Spor yazarlarından flaş Celtic-Beşiktaş maçı yorumları!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oldu. Celtic Park'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibine 3-2 mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Celtic-Beşiktaş karşılaşmasını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK Spor haberleri)