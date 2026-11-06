Beşiktaş, devre arası transfer döneminde savunma hattını genç bir isimle güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlıların, Union SG forması giyen 21 yaşındaki Senegalli stoper Massire Sylla'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. Genç savunmacı için Milan'ın da devrede olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar, devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala transfer listesini belirledi. Kara Kartal'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ın listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden biri de Union SG. forması giyen 21 yaşındaki Senegalli stoper Massire Sylla. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibine transfer olan 1.96 mt. boyundaki başarılı stoperi Avrupa devlerinin de yakından izlediği öğrenildi. Beşiktaş'ın yanı sıra İtalyan devi Milan da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 5 milyon euro piyasa değeri olan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor. Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen Sylla, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da genç stoper Massire Sylla'nın transferine onay verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde Belçika ekibi Union SG.'nin kapısını çalması bekleniyor.

Güçlü fiziği ile dikkatleri çeken Massire Sylla, hava toplarındaki üstünlüğüyle rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Henüz genç yaşta olmasına rağmen olgun futbolu ve pas oyunundaki başarısıyla ön plana çıkıyor.

Bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Sylla, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Kartal'ın transfer etmek istediği genç yıldız, 3 gole katkıda bulundu.