UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde İskoçya ekibi Celtic'e konuk oluyor. Celtic Park'ta oynanacak kritik karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Celtic-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı şifresiz mi? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi öne çıkan detaylar...

Celtic-Beşiktaş maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, organizasyonun dördüncü haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde geride kalan üç maçta ortaya koyduğu performansı İskoçya deplasmanında da sürdürmeyi hedefliyor. İlk üç haftada iki galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş, topladığı 7 puanla lig aşamasında 8. sırada bulunuyor. Rakip Celtic ise henüz puanla tanışamadı. Üç karşılaşmasını da kaybeden İskoç ekibi, 35. sırada yer alıyor.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, 5 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadelede deplasmanda galibiyet arayacak. Glasgow'daki Celtic Park'ta yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Celtic-Beşiktaş karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE YENİLGİSİZ

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon başarılı bir grafik çizen Beşiktaş, lig aşamasının ilk üç haftasında mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, ilk hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona güçlü bir başlangıç yaptı. İkinci haftada Almanya ekibi Hoffenheim ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Üçüncü haftada İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk eden siyah-beyazlılar, iki kez öne geçtiği mücadelede rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlarla 7 puana ulaşan Beşiktaş, averajla 8. sıraya yerleşti. Üç maçta rakip fileleri 9 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 5 gol gördü.

Eleme turları da dahil edildiğinde Beşiktaş'ın Avrupa Ligi serüvenindeki performansı daha da dikkat çekiyor. Temsilcimiz, organizasyonda oynadığı 9 karşılaşmanın 7'sini kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar, Celtic karşısında da sahadan üç puanla ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

🇹🇷 YOLUN SONU ZAFER OLSUN! 🏆 UEFA Avrupa Ligi 🆚 Celtic-Beşiktaş ⏰ 23.00 🏟️ Celtic Park 👤 Sascha Stegemann 🏆 UEFA Konferans Ligi 🆚 Trabzonspor-Freiburg ⏰ 20.45 🏟️ Papara Park 👤 Kristo Tohver https://t.co/888ydjwloe — A Spor (@aspor) November 4, 2026

CELTIC AVRUPA LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

İskoçya futbolunun köklü kulüplerinden Celtic, yerel ligde zirve mücadelesini sürdürmesine rağmen Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamadı. Premiership'te 28 puanla lider durumda bulunan ve en yakın takipçisi Rangers'ın 4 puan önünde yer alan İskoç ekibi, Avrupa arenasında ise üç haftada sıfır çekti.

İlk üç maçını kaybeden Celtic, Beşiktaş karşısında hem turnuvadaki ilk puanını hem de ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor. Taraftarı önünde oynayacak olan İskoç temsilcisi, kötü Avrupa Ligi serisini sonlandırmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş ise rakibinin bu arayışına izin vermeden Glasgow'dan avantajlı bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor.

ORKUN KÖKÇÜ CELTIC MAÇINDA SAHADA OLACAK MI?

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de kaptan Orkun Kökçü'nün durumu oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan milli futbolcu, yeniden takımla çalışmalara başladı ve Celtic maçı kafilesinde yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun açıklamasına göre Orkun Kökçü'nün mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Tecrübeli futbolcunun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ve maçın gidişatına göre süre alması planlanıyor. Orkun'un yeniden formasına kavuşması, Beşiktaş'ın orta saha seçenekleri açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINDA 268. MAÇINA ÇIKIYOR

Celtic deplasmanı, Beşiktaş için Avrupa kupaları tarihindeki 268. karşılaşma olacak. Siyah-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa arenasında oynadığı 267 maçta 104 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmaların 51'i beraberlikle sonuçlanırken Beşiktaş, 112 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa kupalarında rakip fileleri 365 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 401 gol gördü. Beşiktaş, Celtic karşısında kazanarak hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki namağlup serisini devam ettirmek hem de Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını 105'e yükseltmek istiyor.