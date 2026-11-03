Celtic - Beşiktaş maçını Sascha Stegemann yönetecek!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Perşembe günü deplasmanda Celtic'e konuk olacak. Kritik karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann'ın yöneteceği açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Perşembe günü deplasmanda İskoç ekibi Celtic ile karşılaşacağı maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Celtic Park'ta TSİ 23.00'te oynanacak müsabakada Stegemann'ın yardımcılıklarını Alman Christof Günsch ile Marco Achmüller yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Martin Petersen olacak.