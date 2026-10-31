Kasımpaşa ile Beşiktaş, 47. randevuda

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacakları maçla birlikte 47. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ligde beraberliği bulunmayan siyah-beyazlılar, 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle aldığı 18 puanla 4. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 16 puanla 6. sırada yer alıyor.

Kartal geçtiğimiz hafta evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken, Paşa ise deplasmanda Eyüpspor'a 1-0'lık skorla üstünlük sağladı.



LİGDE 47. RANDEVU



Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugüne dek 46 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 27 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 9 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasında 10 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 92 kez havalandırırken, Kasımpaşa 55 golle karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında oynanan son müsabakayı Kartal, 2-1'lik skorla kazandı.



ORKUN, MİRETTİ VE ÜMİT, FORMA GİYEMEYECEK



Siyah-beyazlılarda 3 oyuncu Kasımpaşa'ya karşı oynayamayacak. Sakatlıkları devam eden Orkun Kökçü, Fabio Miretti ve Ümit Akdağ, zorlu müsabakada formasından uzak kalacak.



İKİ FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA



Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği müsabakasında cezalı duruma düşecek.



REŞAT ONUR COŞKUNSES YÖNETECEK



Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesini hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.