Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'dan maç sonrası açıklama: 3 puanı çöpe attık!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, maçın ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren eneyimli teknik direktör, "Gerçekten çok üzgünüm. Hayal kırıklığına uğradım. İyi bir takıma karşı deplasmanda oynadık. Ama çok önemli bir fırsatı çöpe attık. Eskisi gibi sert olmamız lazım. Arkada çok pozisyon verdik ve hatalı oynadık. Oyuncularım iyi oynadı fakat daha dikkatli olmamız gerekirdi.

Kimseyi suçlamak istemiyorum fakat sezonun başında savunmada daha sert ve güçlüydük. Tabii ki de pozisyon vereceksiniz fakat bu kadar da kolay hediye edilmez pozisyonlar. Olaitan ve kanatlar gayet iyi oynadı. Fakat 3 puanı çöpe attığımızı düşünüyorum. Bundan dolayı çok sinirliyim." dedi.