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Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyet! Celtic deplasmanından puansız ayrıldılar

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu ve turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.

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Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyet! Celtic deplasmanından puansız ayrıldılar

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Celtic ile karşı karşıya geldi.

Celtic Park'ta oynanan maçta siyah-beyazlılar, İskoç ekibine 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş'ın golü 54. dakikada Junior Olaitan atarken Celtic'in golleri; 62. dakikada Callum Osmand, 78. ve 87. dakikalarda Camilo Duran'dan geldi.

Beşiktaş penaltı kazandı!

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk kez kaybetmiş oldu. Siyah-beyazlılar, 4. hafta sonunda 7 puanda kaldı. Celtic ise ilk puanlarını temsilcimiz karşısında elde etmiş oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE GELECEK HAFTA

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da Hapoel Beer Sheva ile oynayacak. Celtic ise Torreense deplasmanına çıkacak.

Celtic 3-2 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER CELTİC 3-2 BEŞİKTAŞ | MAÇTAN KARELER

ORKUN KÖKÇÜ SAHALARA GOLLE DÖNDÜ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 3-2 kazandığı Hoffenheim maçında sağ ayağından sakatlanan Orkun Kökçü, Celtic karşılaşmasıyla birlikte 4 maç aradan sonra sahalara döndü. Yıldız oyuncu, karşılaşmanın 76. dakikasında Salih Özcan yerine oyuna girdi ve 86. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'nın Celtic ekibiyle Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Nygren'in vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Murillo sağda rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, kaleciyi geçen topu savunma son anda kornere gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

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