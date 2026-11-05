Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyet! Celtic deplasmanından puansız ayrıldılar

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu ve turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Celtic ile karşı karşıya geldi.

Celtic Park'ta oynanan maçta siyah-beyazlılar, İskoç ekibine 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş'ın golü 54. dakikada Junior Olaitan atarken Celtic'in golleri; 62. dakikada Callum Osmand, 78. ve 87. dakikalarda Camilo Duran'dan geldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk kez kaybetmiş oldu. Siyah-beyazlılar, 4. hafta sonunda 7 puanda kaldı. Celtic ise ilk puanlarını temsilcimiz karşısında elde etmiş oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE GELECEK HAFTA

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da Hapoel Beer Sheva ile oynayacak. Celtic ise Torreense deplasmanına çıkacak.

ORKUN KÖKÇÜ SAHALARA GOLLE DÖNDÜ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 3-2 kazandığı Hoffenheim maçında sağ ayağından sakatlanan Orkun Kökçü, Celtic karşılaşmasıyla birlikte 4 maç aradan sonra sahalara döndü. Yıldız oyuncu, karşılaşmanın 76. dakikasında Salih Özcan yerine oyuna girdi ve 86. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Junior Olaitaaaaannn!! Penaltıyı kaçırdı kendisi tamamladı, üçlüyü de çektirdi! Temsilcimiz deplasmanda öne geçti. https://t.co/IUn7ZKdUvo — TRT Spor (@trtspor) November 5, 2026

Celtic, Osmand'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/Y2wqzY4CEr — TRT Spor (@trtspor) November 5, 2026

Camilo Duran, Celtic'i öne geçirdi. https://t.co/ke0tMU0wQ0 — TRT Spor (@trtspor) November 5, 2026

⚽ Orkun Kökçüüü!! Harika vurdu tam köşeye! https://t.co/n4LXlhSHCN — TRT Spor (@trtspor) November 5, 2026

Camilo Duran, Celtic'i yeniden öne geçirdi. https://t.co/8Ef5HrGKT4 — TRT Spor (@trtspor) November 5, 2026

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'nın Celtic ekibiyle Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Nygren'in vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Murillo sağda rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, kaleciyi geçen topu savunma son anda kornere gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.