UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı! Beşiktaş'ın sıralaması belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların ilk yenilgisini aldığı haftanın ardından organizasyonda puan durumu güncellendi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Celtic ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede siyah-beyazlılar, Junior Olaitan'ın 54. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Celtic, Callum Osmand ve Camilo Durán'ın (2) golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı. Beşiktaş'ın diğer golünü ise Orkun Kökçü kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı. Celtic ise ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti.
Bu karşılaşmanın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu güncellendi.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU
36- Ararat 0 PUAN
35- Lech Poznan 1 PUAN
34- Lillestrom 1 PUAN
33- Hapoel Beer Sheva 1 PUAN
32- Celtic 3 PUAN
31- Marsilya 3 PUAN
30- Viktoria Plzeň 3 PUAN
29- Jagiellonia 3 PUAN
28- Milan 3 PUAN
27- Celta 3 PUAN
26- RB Salzburg 4 PUAN
25- Celje 4 PUAN
24- Sturm Graz 4 PUAN
23- Hoffenheim 4 PUAN
22- Sparta Prag 4 PUAN
21- Crystal Palace 5 PUAN
20- Real Sociedad 5 PUAN
19- Torreense 6 PUAN
18- Omonya 6 PUAN
17- Rennes 6 PUAN
16- OFI 6 PUAN
15- Anderlecht 6 PUAN
14- AZ 6 PUAN
13- Lyon 7 PUAN
12- NEC 7 PUAN
11- Sunderland 7 PUAN
10- Levski Sofya 7 PUAN
9- Dinamo Zagreb 7 PUAN
8- BEŞİKTAŞ 7 PUAN
7- Leverkusen 9 PUAN
6- Olympiakos 10 PUAN
5- Juventus 10 PUAN
4- Union Saint-G... 10 PUAN
3- Ferencváros 12 PUAN
2- Bournemouth 12 PUAN
1- Benfica 12 PUAN