UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların ilk yenilgisini aldığı haftanın ardından organizasyonda puan durumu güncellendi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Celtic ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede siyah-beyazlılar, Junior Olaitan'ın 54. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Celtic, Callum Osmand ve Camilo Durán'ın (2) golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı. Beşiktaş'ın diğer golünü ise Orkun Kökçü kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı. Celtic ise ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti.

Bu karşılaşmanın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu güncellendi.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

36- Ararat 0 PUAN

35- Lech Poznan 1 PUAN

34- Lillestrom 1 PUAN

33- Hapoel Beer Sheva 1 PUAN

32- Celtic 3 PUAN

31- Marsilya 3 PUAN

30- Viktoria Plzeň 3 PUAN

29- Jagiellonia 3 PUAN

28- Milan 3 PUAN

27- Celta 3 PUAN

26- RB Salzburg 4 PUAN

25- Celje 4 PUAN

24- Sturm Graz 4 PUAN

23- Hoffenheim 4 PUAN

22- Sparta Prag 4 PUAN

21- Crystal Palace 5 PUAN

20- Real Sociedad 5 PUAN

19- Torreense 6 PUAN

18- Omonya 6 PUAN

17- Rennes 6 PUAN

16- OFI 6 PUAN

15- Anderlecht 6 PUAN

14- AZ 6 PUAN

13- Lyon 7 PUAN

12- NEC 7 PUAN

11- Sunderland 7 PUAN

10- Levski Sofya 7 PUAN

9- Dinamo Zagreb 7 PUAN

8- BEŞİKTAŞ 7 PUAN

7- Leverkusen 9 PUAN

6- Olympiakos 10 PUAN

5- Juventus 10 PUAN

4- Union Saint-G... 10 PUAN

3- Ferencváros 12 PUAN

2- Bournemouth 12 PUAN

1- Benfica 12 PUAN