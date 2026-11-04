Celtic maçı öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: Sinirli bir Celtic görebiliriz

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Celtic maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, rakibin puan ihtiyacına dikkat çekerek Orkun Kökçü'nün süre alabileceğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic'e konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İtalyan teknik adam, Celtic'in de puana ihtiyacı olduğunu vurgulayarak kendilerini zor bir karşılaşmanın beklediğini söyledi.

Takım içindeki oyuncu tercihleri ve sistem hakkında konuşan Italiano, "Bence takım kurduğum zaman seçtiğiniz oyuncular önemli. Onların size güvenmesi, sizin de onlara güvenmeniz lazım. Sisteme uyan oyuncular lazım. Oyuncuların kendini önemli hissetmesi gerekiyor. Oynama fırsatı geldiğinde iyi seviyede olmaları ve ne yapmaları gerektiğini bilmeleri lazım. Bunu şu ana kadar iyi yapıyoruz. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Hedefimiz gruplardan çıkmak. Celtic'e karşı oynayacağız. Celtic de puan almaya ihtiyacı olan bir takım. İşimiz zor olacak. Bazı değişiklikler olacak. Çünkü pazar günü yine maçımız var. Umarım yarın pozitif bir sonuç alırız." ifadelerini kullandı.

"TROSSARD ZEKİ VE OYUNU İYİ OKUYAN BİR OYUNCU"

Hücum hattındaki oyuncu tercihleri ve Trossard hakkında da konuşan Vincenzo Italiano, farklı pozisyonlarda görev yapabilen futbolcunun takıma önemli katkı sağlayabileceğini belirtti.

İtalyan teknik adam, "Trossard'dan bahsediyoruz. Tanınan, kendisini kanıtlamış, zeki ve oyunu iyi okuyan bir oyuncu. Ortada ve kanatlarda oynayabiliyor. Çözümümüzü hep beraber göreceğiz. Şu an yapmaya çalıştığım şey ofansif oyuncuların tamamını işin içine dahil etmek." dedi.

Miretti ve Orkun Kökçü'nün durumuna da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Son birkaç günde Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Pas kalitelerini, son topları oynamalarını, oyunu okumalarını, şutlarını aradık. Bunlarda eksik kaldık. Onlar olmadan da pozitif sonuçlar aldık. Orkun yedekte olacak, süre almasını planlıyoruz. Yarın umarım planlarımız yolunda gider ve Orkun da işe dahil olur. Miretti'yi de kısa sürede bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA MOTİVASYONLAR FARKLI"

Süper Lig ile Avrupa kupaları arasındaki farklara dikkat çeken Italiano, Beşiktaş'ın Avrupa'daki performansından memnun olduğunu dile getirdi.

İtalyan teknik adam, "Lig farklı, Avrupa farklı. Şu ana kadar Avrupa'da gayet iyi gidiyoruz. Sadece 1 mağlubiyetimiz var, Zalgiris rövanşıydı. Avrupa'da bence bizim farklı konsantrasyonumuz, daha farklı dikkat seviyemiz var. Puanlar önemli ve iyi işler çıkardık. Asla kolay değil Avrupa, buraya gelmek için çok çalıştık, zor maçlar oynadık." ifadelerini kullandı.

Celtic karşılaşmasının önemine değinen Italiano, "Lig ise farklı. Ligi iki gün sonra konuşuruz. Daha farklı olduğunu biliyorsunuz. Avrupa'dayız ve buraya konsantreyiz, gruptan çıkmak istiyoruz. Daha fazlası için daha fazla puan almalıyız. Yarın zor bir maç olacak. Mükemmel bir stadyum ve etkili taraftarları var. Celtic'in motivasyonu farklı, şu an puanları yok, bizim de aynı motivasyona sahip olmamız gerekiyor. Güçlü oyunlarına karşı güçlü oynamalıyız, aynı motivasyonla oynamalıyız. Yarın işimiz gerçekten zor." değerlendirmesinde bulundu.

"SİNİRLİ BİR CELTIC GÖREBİLİRİZ"

Geçen sezon Celtic'e karşı oynadığı maçı da hatırlatan Vincenzo Italiano, İskoç ekibinin taraftar desteğiyle birlikte güçlü bir atmosfer oluşturduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Geçen sezon Celtic'e karşı oynadım, harika bir maçtı. 2-0'dan geri dönüp 2-2 yapmıştık. Muhteşem bir geceydi. Celtic'e karşı burada oynamak daha farklı. Harika bir stadyum, taraftarları itiyor, atmosferleri çok sıcak. Celtic'in sıfır puanda olmasına şaşırdım. Sinirli bir Celtic görebiliriz. Bu da işimizi zorlaştıracaktır. Kazanmayı, puan almayı çok isteyeceklerdir. Çok zor bir maç olacak. Bizim için önemli bir test olacak. Herkesin hazır olması gerekiyor, puan almak istiyorsak..." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.