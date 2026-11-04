Celtic maçı öncesi Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh: Gol attığımda ağlayabilirim

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh, eski takımı Celtic'e karşı oynayacağı maç öncesinde duygusal açıklamalarda bulundu. Celtic'in kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Gol attığımda ağlayabilirim bile" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Celtic ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Güney Koreli golcü Hyeon-Gyu Oh, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eski takımı Celtic'e karşı sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Hyeon-Gyu Oh, karşılaşmayı yaklaşık iki aydır beklediğini söyledi.

Celtic'te geçirdiği günlerin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, "Çok heyecanlıyım, hazırım. İki aydır bu maçı bekliyordum. Burada olmak, geri dönmek çok özel bir his. Ben buraya ilk geldiğimde düzgün şekilde İngilizce konuşamıyordum. Celtic'te beni ailenin parçası olarak benimsediler. Burası ikinci evim gibiydi. Değişik duygular içindeyim. Gol atsam da atmasam da çok özel. Gol atarsam da mutlu olacağım. Beşiktaş oyuncusuyum, Beşiktaş'ta gururla oynuyorum, Beşiktaş için her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.

"GOL ATTIĞIMDA AĞLAYABİLİRİM"

Celtic taraftarlarına teşekkür eden Güney Koreli golcü, eski takımına karşı gol atması halinde duygusal anlar yaşayabileceğini dile getirdi.

Hyeon-Gyu Oh, "Celtic'e ilk geldiğimde çok gençtim, hayalleri ve rüyaları olan bir gençtim. Zor ve güzel zamanlar geçirdim, anılarım var Celtic'te. Çok teşekkür etmek istiyorum tüm taraftarlara. Gol attığımda ağlayabilirim bile." dedi.

Celtic'te geçirdiği dönemde önemli deneyimler kazandığını belirten yıldız futbolcu, "Celtic'e gelmeden önce İngilizce bilmiyordum, burada çok şey öğrendim. Oynayamadığım zamanlar da oldu. Son altı aydır oynuyorum, gayet iyiyim. Celtic'i gerçekten çok seviyorum, kalbimde özel bir yeri var." şeklinde konuştu.

Eski takımına karşı kendisini göstermek istediğini de sözlerine ekleyen Hyeon-Gyu Oh, "Celtic'ten ayrıldıktan sonra da motiveydim. Ne kadar geliştiğimi göstermek istiyordum. Sonunda buraya döndüm, yarın da bunu göstermek istiyorum." açıklamasında bulundu.