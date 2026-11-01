Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki takibini sürdürmek istiyor. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi detaylar…

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı canlı skor ekranı!

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş, geride kalan 9 haftada topladığı 18 puanla üst sıralarda yer alıyor. Kasımpaşa karşısında alınacak galibiyet, siyah-beyazlıların zirve takibi açısından büyük önem taşıyor.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşması beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ DEPLASMANDA 3 PUAN

Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, 18 puanla yoluna devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşısında kazanarak puanını yükseltmek ve üst sıralardaki iddiasını korumak istiyor.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sonucun ardından Kasımpaşa maçına moralli hazırlanıyor. Teknik heyet ve futbolcular, deplasmanda alınacak galibiyetle ligde yeni bir seri yakalamayı amaçlıyor.

KASIMPAŞA İLE BEŞİKTAŞ 47. KEZ KARŞILAŞACAK

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugüne kadar 46 karşılaşmada rakip oldu. Bu maçların 27'sini Beşiktaş kazanırken Kasımpaşa 9 galibiyet elde etti. 10 mücadelede ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Rekabette Beşiktaş 92 gol kaydederken Kasımpaşa 55 golle karşılık verdi. İki takım, 1 Kasım Pazar günü oynanacak mücadeleyle Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, İlie, Arous, Ayberk, Baldursson, Kerem, Rak-Sakyi, Mendes, Ali Yavuz, Benedyczak

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...