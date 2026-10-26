Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Başakşehir galibiyetinin ardından Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny'nin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Italiano, aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün sorduğu "Orkun Kökçü gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında görev alacak mı? Vaclav Cerny'nin herhangi bir sakatlığı var mı yoksa değişikliğinizin sebebi taktiksel miydi ?" sorularını yanıtladı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Orkun şu anda daha iyi ama size kesin bir tarih veremem. Takımla ne zaman beraber çalışacak bunun tarihini veremem ama her geçen gün daha iyi oluyor. Umarım en kısa sürede erkenden döner. Çünkü Orkun, biliyorsunuz ki kendisi Orkun. Ona çok ihtiyacımız var. Ona sahip olamamak gerçekten hiç de güzel bir his değil. Cerny bir darbe aldı ancak şanslıydı çünkü tendona yakın bir bölgeydi. Tendona gelse sıkıntı olabilirdi ama öyle bir şey olmadı. Bence büyük bir sıkıntısı yok." ifadelerini kullandı.