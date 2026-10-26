Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında var olabilmek için kritik bir sınava çıkıyor. Siyah-beyazlılar sahasında taraftarının itici gücüyle rakibini yenerek Trabzonspor yenilgisini telafi etmeyi amaçlıyor. İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz perşembe günü geniş rotasyonla sahaya çıkan ve Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı elinden kaçıran siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'e odaklandı. Beşiktaş 9'uncu haftada İstanbul Başakşehir FK'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zorlu müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses.



İTALİANO'DAN PRES EMRİ



Vincenzo İtaliano'nun öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı ve hanesine 15 puan yazdırdı. Kara Kartal zorluk derecesi yüksek müsabakadan galibiyetle ayrılıp hem Trabzonspor yenilgisini telafi etmek hem de şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Siyah-beyazlı takımda tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Fotomaç'ın haberine göre İtalyan teknik adamın 90 dakikanın başlangıç düdüğüyle birlikte oyuncularından üçüncü bölgede yoğun pres yapmalarını istediği öğrenildi.



KARTAL'DA 3 EKSİK



Siyah-beyazlı takımda İstanbul Başakşehir FK maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Tedavisi devam eden kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace sınavında sağ omzundan sakatlanan ve sahalardan 1.5 ay uzak kalması beklenen Fabio Miretti forma giyemeyecek. Elinde kırık bulunan stoper Ümit Akdağ da takımdaki yerini alamayacak.



DEFANS KOMPLE DEĞİŞİYOR



Vincenzo İtaliano'nun sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde netleşti. İtalyan hoca Crystal Palace maçına göre savunma dörtlüsünü tamamen değiştirecek. Sağ bekte Murillo, savunmanın göbeğinde Agbadou ve Emirhan, sol bekte de Rıdvan Yılmaz'ın görev yapması bekleniyor. Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin yokluğunda orta sahada Wilfried Ndidi, Salih Özcan ve Junior Olaitan üçlüsünün forma giyeceği öğrenildi.



EMİRHAN SINIRDA



Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 26 yaşındaki savunmacı bu akşam sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10'uncu hafta Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu arada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Orkun da ceza sınırında bulunan diğer futbolcu.



GOL YEME ALIŞKANLIĞI



Siyah-beyazlılar kalesini gole kapatmakta sorun yaşıyor. Kartal son 6 resmi maçta gol yedi. Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 3'er karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, kalesinde toplam 11 gol gördü. Kara Kartal buna karşılık rakip ağları 13 kez havalandırdı. Alexander Nübel en son ligde 11 Eylül'de oynanan Erzurumspor FK müsabakasında kalesini gole kapatmıştı.



AVRUPA DÖNÜŞÜ HEP PUAN KAYBI!



Beşiktaş Avrupa maçlarının ardından Süper Lig'de hep puan kaybı yaşadı. Kauno Zalgiris dönüşünde Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Vincenzo İtaliano'nun talebeleri, 4-1'lik Marsilya zaferi sonrası Diyarbakır'da Amed'e 3-2 mağlup oldu. Son olarak Hoffenheim'i Almanya'da 3-2'lik skorla deviren siyah- beyazlılar, geçen hafta derbide Trabzonspor'a 2-0 kaybetti.



25'İNCİ RANDEVU



İki takım Süper Lig'de 24 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, 9 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, turuncu-lacivertliler 7 defa kazandı. 8 müsabaka beraberlikle neticelendi. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 31 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 29 defa gol sevinci yaşadı.



GEÇEN SEZON 2'DE 2 YAPTI



Siyah-beyazlı takım 2025-2026 sezonunda turuncu-lacivertlileri 2 maçta da mağlup etmişti. Beşiktaş Dolmabahçe'de rakibini El Bilal Toure ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-1 yenmişti. Kartal, Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı da Oh, Orkun ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sayılarıyla 3-2 kazanmıştı.



İŞTE BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Başakşehir FK: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş, Olsen, Brnic, Shomurodov, Umut Bozok