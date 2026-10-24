Beşiktaş İstanbul Başakşehir FK maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla taktik çalışmasının ardından yapılan savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.