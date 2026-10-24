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Beşiktaş İstanbul Başakşehir FK maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş İstanbul Başakşehir FK maçı hazırlıklarına başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla taktik çalışmasının ardından yapılan savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

#BJK Nevzat Demir Tesisleri #Vincenzo Italiano #Başakşehir #Beşiktaş #Trendyol Süper Lig
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