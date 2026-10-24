Beşiktaş İstanbul Başakşehir FK maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.