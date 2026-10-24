Beşiktaş'ın son dönemdeki en formda oyuncularından Junior Olaitan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Crystal Palace’ı da boş geçmeyen ve Avrupa arenasında 6 gole etki eden 24 yaşındaki orta sahayı, İngiliz ve Alman kulüpleri takibe aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında Göztepe'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Junior Olaitan, bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'a 1 gol atan Junior Olaitan, bu sezon Avrupa arenasında toplam 6 gole doğrudan etki etti. Olaitan, Süper Lig'de ise şu ana kadar 2 asiste imza attı.



EN İYİ DÖNEMİNİ GEÇİRİYOR



Takvim'de yer alan habere göre; Beninli yıldız futbolcu, son 2 sezonunda 4'er gol ve asistle 7 gollük katkı verirken şimdiden 8 gollük katkıyla en iyi dönemini geçiriyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Başta Premier Lig kulüpleri olmak üzere Bundesliga'nın köklü kulüplerinin de Olaitan'ı takip ettiği öğrenildi. Beninli yıldızı takip eden kulüplerin ocak ayında Beşiktaş ile iletişime geçeceği ve maliyet araştırmasına başlayacakları gelen bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Olaitan'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.