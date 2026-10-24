Beşiktaş'tan Ümit Akdağ açıklaması! Sakatlığı duyuruldu

Beşiktaş, futbolcusu Ümit Akdağ’ın sağ elinde metakarpal kemikte yer değiştirmemiş kırık tespit edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.

Beşiktaş, futbolcusu Ümit Akdağ'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun sağ elinde kırık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.

ELİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü, Ümit Akdağ'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, futbolcunun sağ elinde metakarpal kemik kırığı tespit edildiğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir.

Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş'ın açıklamasında futbolcunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.