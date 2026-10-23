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Beşiktaş ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ezeli rakiplerin, o yıldızın transferi için karşı karşıya geldikleri belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması!

Trendyol Süper Lig'de kış transfer penceresine az bir zaman kala ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray sürpriz bir isim için karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması!

Rus gazeteci Karpov'un servis ettiği habere göre, siyah-beyazlı idareciler bu transferi bitirmek adına Kasım ayı içerisinde Rusya'ya uçacak.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması!

Siyah-beyazlı yönetimin, CSKA Moskova yetkilileriyle masaya oturarak pazarlıklara resmen başlaması bekleniyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması!

Diğer taraftan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'un performansından son derece memnun olan Galatasaray yönetimi de rotasını yeniden Rusya'ya kırdı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması!

Sarı-kırmızılı idareciler, Rus futbolunun geleceği en parlak oyuncuları arasında gösterilen 21 yaşındaki yıldız için nabız yoklamaya başladı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması!

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran CSKA Moskova'nın ise bu transfer için kapıyı bir hayli yüksekten açtığı öğrenildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması!

Orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen iki kulüp, gözünü CSKA Moskova forması giyen genç yetenek Matvey Kislyak'a çevirdi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması!

Rus ekibinin, genç orta saha oyuncusu için 30 ile 35 milyon euro bandında bir bonservis geliri beklentisi içinde olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması!

2024 senesinde CSKA Moskova'nın A Takımı'na kadar yükselen Matvey Kislyak, orta sahanın merkezinde ve ön libero hattında görev yapabiliyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması!

21 yaşındaki genç futbolcu, kulüp kariyerinde çıktığı 98 resmi karşılaşmada 13 kez ağları sarsarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi.

#Aleksey Batrakov #Rusya #CSKA Moskova #Beşiktaş #Galatasaray #Trendyol Süper Lig
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