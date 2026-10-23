Beşiktaş ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ezeli rakiplerin, o yıldızın transferi için karşı karşıya geldikleri belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'de kış transfer penceresine az bir zaman kala ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray sürpriz bir isim için karşı karşıya geldi.