Beşiktaş ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ezeli rakiplerin, o yıldızın transferi için karşı karşıya geldikleri belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)