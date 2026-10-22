UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçını da kazanan Beşiktaş, üçüncü haftada Crystal Palace'ı konuk ediyor. 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte BJK maçının yayın bilgileri ve Avrupa istatistikleri.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. İlk iki haftayı galibiyetle tamamlayan siyah-beyazlılar, Avrupa'daki çıkışını sürdürmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler, kritik karşılaşma öncesinde "Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadeleye ilişkin yayın bilgileri, Beşiktaş'ın Avrupa karnesi ve dikkat çeken istatistikler haberimizde...

BJK - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Crystal Palace, 22 Ekim 2026 Perşembe günü kozlarını paylaşacak. İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 267. KEZ SAHNE ALACAK

Crystal Palace mücadelesi, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 267. karşılaşması olacak. Daha önce 266 Avrupa maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 104 galibiyet elde etti. 50 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 112 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Avrupa kupalarında 363 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 399 golüne engel olamadı. Beşiktaş, Avrupa'daki toplam maç sayısında yeni bir sayfa açarken Crystal Palace karşısında galibiyet arayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 142. MAÇ

Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 141 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 64 kez kazanan siyah-beyazlılar, 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ın organizasyondaki gol sayısı 224, yediği gol sayısı ise 184 olarak kayıtlara geçti.

Crystal Palace karşılaşmasıyla birlikte siyah-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonunda 142. kez mücadele edecek.

SAHASINDA 134. AVRUPA MAÇI

Beşiktaş, Crystal Palace karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında ev sahibi olarak 134. kez sahaya çıkacak. Daha önce İstanbul'da oynadığı 133 maçın 68'ini kazanan siyah-beyazlılar, 26 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 209 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 151 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle Crystal Palace karşısında iç saha istatistiklerine bir galibiyet daha eklemek istiyor.

AVRUPA'DA 8 MAÇTA 15 GOL

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında hücumdaki etkinliğiyle öne çıktı. Eleme turlarında Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris ile karşılaşan siyah-beyazlılar, lig aşamasına da iyi bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftasında ise deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Verilen sezon istatistiklerine göre Avrupa'daki sekiz maçın yedisini kazanan siyah-beyazlılar, bu süreçte 15 gol attı ve dört gol yedi.

Crystal Palace karşısında da kazanmayı hedefleyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde üçte üç yapmak için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KUPALARINDAKİ REKORLARI

Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti, 2018-2019 sezonunda B36 Torshavn'a karşı geldi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Faroe Adaları temsilcisini 6-0 mağlup etti. 2002-2003 sezonunda Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen siyah-beyazlılar, Maccabi Tel Aviv ve Lugano karşısında da 5-1'lik skorlarla galip geldi.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgisi ise Liverpool karşısında yaşandı. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibine konuk olan siyah-beyazlılar, sahadan 8-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Leeds United ve Dinamo Kiev karşısında da Avrupa'da 6-0'lık yenilgiler aldı.

AVRUPA'DA BEŞİKTAŞ'IN EN GOLCÜ İSİMLERİ

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki gol rekoru Oktay Derelioğlu'na ait. 1993-1999 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen Derelioğlu, Avrupa maçlarında 14 gol attı. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun 13'er golle onu takip ederken Ricardo Quaresma ve Bobo'nun da 12'şer golü bulunuyor.

Verilen istatistiklerde mevcut kadrodan Avrupa listesinde yer almayan Milot Rashica'nın dört golü; Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh'un üçer golü; Semih Kılıçsoy'un iki golü bulunuyor. Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Ernest Poku ise birer gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ 47 KEZ TEMSİL ETTİ

1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Beşiktaş, eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda yedi, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde 19, Konferans Ligi'nde ise iki kez yer aldı. Beşiktaş, geçmişte Olympiakos ve APOEL'in sahaya çıkmaması üzerine Avrupa kupalarında hükmen galibiyetlerle tur atlama başarısı da gösterdi.