EuroLeague Anadolu Efes-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’in 7. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. 22 Ekim Perşembe günü oynanacak Türk derbisi saat 20.30’da başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak. Anadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte maçın yayın bilgileri ve canlı takip ekranı.