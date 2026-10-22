EuroLeague Anadolu Efes-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague’in 7. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. 22 Ekim Perşembe günü oynanacak Türk derbisi saat 20.30’da başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak. Anadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte maçın yayın bilgileri ve canlı takip ekranı.
Anadolu Efes-Beşiktaş EuroLeague maçı için geri sayım başladı. Avrupa basketbolunun önemli organizasyonunda karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesini canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak Anadolu Efes-Beşiktaş karşılaşması saat 20.30'da başlayacak. Peki, Anadolu Efes-Beşiktaş maçı nasıl izlenir, canlı skor nereden takip edilir? İşte maç öncesi merak edilenler...
ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
EuroLeague 7. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Beşiktaş, 22 Ekim Perşembe günü karşılaşacak. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maçın başlama saati 20.30 olarak açıklandı.
ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes-Beşiktaş maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.