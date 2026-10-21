Vincenzo Italiano'dan dikkat çeken 9 numara yanıtı: Oh mu, Vlahovic mi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Crystal Palace maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Orkun Kökçü'nün yokluğunu hissettiklerini belirten İtalyan çalıştırıcı, santrfor tercihiyle ilgili kararını son ana kadar bekleteceğini ifade ederken en büyük hedeflerinin Beşiktaş'a kalıcı bir oyun kimliği kazandırmak olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. İlk 11 tercihi, Ernest Poku ve Ümit Akdağ'ın durumu hakkında konuşan İtalyan teknik adam, Orkun Kökçü'nün eksikliğini hissettiklerini belirtirken siyah-beyazlı takımda kalıcı bir oyun kimliği oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

OH MU, VLAHOVIC Mİ?

Crystal Palace karşısında santrfor tercihiyle ilgili soruyu yanıtlayan Vincenzo Italiano, ilk 11 kararını son ana kadar bekleyerek vereceğini ifade etti.

İtalyan teknik adam, "48 saatten sonra bence 11 yaratmanın imkansız olduğunu düşünüyorum. Maça 24 saatten fazla var ve son dakikaya kadar beklememiz gerekiyor. Burada kondisyon, enerji de önemli. Bence beklemek gerekiyor. Arada 3 gün olunca hızlı karar vermek kolay değil." dedi.

Hoffenheim maçında iki gol atan Oh ile Trabzonspor karşılaşmasında görev alan Vlahovic hakkında da konuşan Italiano, şu ifadeleri kullandı:

"Hoffenheim maçından sonra Oh'un çok profesyonel olduğunu ve Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu söylemiştim. Trabzonspor maçında ise Vlahovic oynadı ve kendisi yorgun değildi. O yüzden onu denemiştim orada. Son dakikaya kadar bekleyeceğim ve ona göre ilk 11 karar vereceğim. Oh da yarın oynayabilir. Çok önemli bir oyuncu bizim için."

ERNEST POKU VE ÜMİT AKDAĞ AÇIKLAMASI

Ernest Poku'nun takımdaki durumuna da değinen Italiano, genç oyuncunun ilerleyen dönemde önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

"O da bizim projemizin bir parçası. Sezon başlayalı çok uzun olmadı ve o yüzden çok süre almadı. İleride çok büyük katkı sağlayacaktır. Onun önündeki 3 oyuncu da iyi oynadı. O yüzden şans bulamadı ama onun da zamanı gelecektir. Her zaman hazır olmalı çünkü o şansı bulacak. Zamanı gelince kendisini gösterecektir. Bunlar futbolda olan dinamikler ve her takımda da aynı işliyor." ifadelerini kullandı.

Ümit Akdağ'ın durumuyla ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, oyuncusuna güvendiğini vurguladı:

"Kocaeli maçında 11'de oynama şansı çok yüksekti ve hasta oldu. Olmadı. O ve herkes, bu takımın, bu ailenin, bu projenin bir parçası. Zamanı gelince onun da elinden geleni yapacağını biliyorum herkes gibi. Hoffenheim maçında 1 dakika süre aldı ama yarın 11 olabilir. Herkese ihtiyacımız var bu sıkışık takvimde. Ona da güveniyorum. Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum."

"ORKUN'UN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUZ"

Orkun Kökçü'nün takım için önemine dikkat çeken Vincenzo Italiano, kaptanın bir an önce sahalara dönmesini beklediklerini dile getirdi.

İtalyan teknik adam, "Herkesin bildiği gibi Orkun bizim için, takım için çok önemli bir oyuncu. Karizması, kalitesi ve kaptanlığıyla bizim için çok önemli. Eksikliğini hissediyoruz tabii ki çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu. Umarım hızlı bir şekilde aramıza döner. Üzgünüm aramızda olmadığı için. Her gün konuşuyorum, daha iyiye gittiğini söylüyor ama eksikliğini hissediyoruz." diye konuştu.

"TARAFTAR EN İYİSİNİ GÖRMEYİ HAK EDİYOR"

Beşiktaş taraftarının beklentilerine de değinen Italiano, takımın sahada mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu taraftar; terleyen, basan bir takım görmek istiyor ve en iyisini görmeyi hak ediyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." diyen Italiano, taraftarların takımı 90 dakika boyunca desteklediğini hatırlattı.

İtalyan çalıştırıcı, "Taraftarlarımız bizi desteklemek için geliyor. Bu insanlara hak ettiği şeyleri göstermemiz gerekiyor. Onlara saygı göstermek gerekiyor. Bu saygıyı terleyerek gösterebiliriz. Çünkü onlar bizi 90 dakika destekliyorlar. Asla bırakmıyorlar. O yüzden sonuna kadar terleyen bir takım bekliyorlar. Çok iyi performans gösteren, kaliteli bir takım görmek istiyorlar. Şimdiye kadar da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum ama daha iyi olabileceğimiz çok daha şey var. Ama bu taraftar en iyisini görmeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"CRYSTAL PALACE'A RAHATSIZLIK VERECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Rakiplerinin Premier Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Italiano, Beşiktaş'ın sahasında etkili bir performans sergileyebileceğine inandığını söyledi.

"Yarın bir Premier Lig takımına karşı oynayacağız. Çok değerli, iyi bir takım ama yarın çıkacak 11'in de onlara büyük bir rahatsızlık vereceğini, tehlikeli olacağını düşünüyorum. İç sahada oynuyoruz. Taraftarımız önünde nasıl olduğumuzu biliyoruz." dedi.

MIRETTI, ORKUN'UN YERİNİ DOLDURABİLİR

Orkun Kökçü'nün yokluğunda Miretti'nin üstlenebileceği role de değinen Beşiktaş Teknik Direktörü, oyuncunun özelliklerine dikkat çekti.

Italiano, "Kapasite olarak, pasları olarak, hareketleri olarak, yapabildikleri açısından Miretti, Orkun'a benziyor. Bunları iyi bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Pas kalitesi var, rakip ceza sahasına giriyor, uzaktan şutları var. Bunları yapabileceğini düşünüyorum. Pozisyon olarak ve yapabildikleriyle bence yarın Orkun'un yerini dolduracaktır." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ GERÇEK BİR BEŞİKTAŞ KİMLİĞİ OLUŞTURMAK"

Takımda bir oyun kimliği oluşturmak için çalıştıklarını belirten Italiano, henüz kısa bir süre geçmesine rağmen gelişim kaydettiklerini söyledi.

"Her hocanın kendisine ait bir fikri vardır, herkes elindeki potansiyeli kullanmaya çalışır. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz. Bir kimlik oturtmaya çalışıyoruz. Bana göre asla mükemmel olamazsınız ama biz de iyi işler çıkartmaya çalışıyoruz, her gün buraya yaklaşabilmek için çalışıyoruz." dedi.

Sözlerini Beşiktaş'ta kalıcı bir sistem oluşturma hedefini vurgulayarak tamamlayan Italiano, "Sezon bittikten sonra Beşiktaş'ın bir kimliği olduğunu duymak çok hoşuma gider. Sistemi, organizasyonu olması beni çok mutlu eder. Bunun için çalışıyoruz. Herkes çok yeni, aradan çok az ay geçti ama bence şu ana kadar iyi işler ortaya koyduk. Daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Potansiyelimiz var. En büyük hedefimiz gerçek bir Beşiktaş kimliği oluşturmak." ifadelerini kullandı.