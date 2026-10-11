Kocaelispor maçı sonrası Serdal Adalı'dan tokat tepkisi!

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, Kocaelispor ise oynadıkları Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyonla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Dolmabahçe'de Kocaelispor'u ağırladıkları ve 2-1 galip geldikleri mücadelede Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyonla ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın kart ve penaltı beklediği pozisyonda hakem kararına tepki gösteren Adalı şunları söyledi:

"Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız. En azından maçlarda yediğimiz tokadın, yumruğun kararını onlar versin."

İşte Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan o pozisyon: