Juventus'ta Luciano Spalletti'nin geleceği tartışılırken teknik direktörlük koltuğu için gündeme gelen isimler arasında Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano da yer aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Antonio Conte, Simone Inzaghi ve Francesco Farioli'nin de adaylar arasında olduğu belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzon deplasmanından 2-0 yenik dönen Beşiktaş'a bir kötü haber de İtalya'dan geldi.

ITALIANO, JUVENTUS'UN RADARINDA

Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, İtalyan devinin olası adayları arasında Vincenzo Italiano'nun da adı geçiyor.

SPALLETTI'NİN GELECEĞİ SONUÇLARA BAĞLI

Spalletti'nin görevine devam edip etmeyeceği kısa vadede alınacak sonuçlara bağlı olacak. İtalyan teknik adam şu an için görevden ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya olmasa da yönetim, takımdan kısa süre içinde bir çıkış bekliyor.

3 ADAY DAHA VAR

Torino ekibinin teknik direktörlük için düşündüğü adaylar arasında Italiano'nun yanı sıra; Antonio Conte, Simone Inzaghi ve Francesco Farioli gibi isimler yer alıyor.

KONTRATI 2028'DE BİTİYOR

Daha önce Milan ve Napoli'nin de gündemine gelen İtalyan teknik adam, 2026 yazında Beşiktaş ile anlaşmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, Italiano ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

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