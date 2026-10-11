CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Beşiktaş’tan kırmızı kart tepkisi! "Yorum açık değil"

Beşiktaş, Kocaelispor maçında Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan ikili mücadele sonrası hakem kararına tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Beşiktaş’tan kırmızı kart tepkisi! "Yorum açık değil"

Beşiktaş, Kocaelispor maçında Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan ikili mücadeleye tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından söz konusu pozisyonu paylaşarak hakem kararına yönelik eleştiride bulundu.

Beşiktaş, pozisyonun görüntülerini "Yorum açık değil." notuyla yayımladı.

İŞTE O POZİSYON

#Kocaelispor #Dusan Vlahovic #Besiktas #Beşiktaş
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Beşiktaş, Dolmabahçe'de hata yapmadı!
Beşiktaş, Dolmabahçe'de hata yapmadı!
Serdal Adalı'dan tokat tepkisi!
Sonraki Haber
Serdal Adalı'dan tokat tepkisi!