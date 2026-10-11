Beşiktaş’tan kırmızı kart tepkisi! "Yorum açık değil"
Beşiktaş, Kocaelispor maçında Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan ikili mücadele sonrası hakem kararına tepki gösterdi.
Beşiktaş, Kocaelispor maçında Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan ikili mücadeleye tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından söz konusu pozisyonu paylaşarak hakem kararına yönelik eleştiride bulundu.
Beşiktaş, pozisyonun görüntülerini "Yorum açık değil." notuyla yayımladı.
İŞTE O POZİSYON
Yoruma açık değil. https://t.co/uNihfRI4R6— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 11, 2026