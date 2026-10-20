Beşiktaş'tan Sissoko ve Jeffries açıklaması!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlığını atlatan Mady Sissoko'nun bireysel antrenmanlara hazır hale geldiği, DaQuan Jeffries'in ise 20 gün içinde takıma katılmasının planlandığı açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlığını atlatan Mady Sissoko'nun bireysel antrenmanlara hazır hale geldiği, DaQuan Jeffries'in ise 20 gün içinde takıma katılmasının planlandığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sissoko'nun yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sözleşmesi 11 Eylül tarihinde dondurulmuştu. Sağlık ekibimizin yaptığı değerlendirme sonucunda Sissoko'nun, rahatsızlığıyla alakalı değerleri normale inmiş ve oyuncumuz sağlık sorununu atlatarak bireysel kuvvet antrenmanlarına başlamaya hazır duruma gelmiştir." denildi.

Valencia Basket karşılaşmasında sol el bileğinde sakatlık yaşayan DaQuan Jeffries'in durumuyla ilgili olarak, "25 Eylül tarihinde oynadığımız Valencia karşılaşmasında sol el bileğinde sakatlık yaşayan ve operasyon geçiren oyuncumuz DaQuan Jeffries, bireysel kuvvet çalışmalarına devam etmekte olup önümüzdeki 15-20 gün içerisinde takımımıza katılması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.