Beşiktaş'ta Crystal Palace maçının hazırlıkları başladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim Perşembe günü sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını çarşamba günü ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdmanın ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ve bir oyuncu, saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.