Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki zorlu Trabzonspor mücadelesi öncesi Beşiktaş'ta dev maçın stratejisi şekilleniyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, kritik deplasmanda sahaya süreceği stoper ikilisine karar verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş milli ara dönüşü stoperde dengeler her maç değişiyor. Kocaelispor'a karşı Djalo-Emirhan ikilisiyle sahaya çıkan teknik direktör Vincenzo Italiano, Hoffenheim deplasmanında ise Djalo yerine Agbadou'yu tercih etti. Italiano'nun Trabzonspor'a karşı bir kez daha değişiklik hazırlığında olduğu aktarıldı.

DJALO 11'E DÖNÜYOR

Hoffenheim maçında yedek soyunan Djalo'nun Trabzonspor deplasmanında yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlandığı belirtildi. Sabah'ta yer alan haberde ayrıca Beşiktaş forması altında ilk sürelerini Hoffenheim maçında bulan ve birkaç dakikada olsa sahada kalan Ümit Akdağ'ın da ilk 11'i zorladığı ancak savunmada iki değişiklik birden beklenmediği aktarıldı.