Transfermarkt'ın Süper Lig'deki son piyasa değeri güncellemesinin ardından sıralama değişti. Beşiktaş'ın kadro değeri 273.5 milyon euroya yükselirken siyah-beyazlılar Fenerbahçe'yi geride bırakarak ligin en değerli ikinci takımı oldu.

Transfermarkt yaz transfer dönemi sonrası Trendyol Süper Lig'de kapsamlı piyasa değeri güncellemesi gerçekleştirdi. Süper Lig'de forma giyen toplam 239 futbol cunun yeniden değerlendirildiği güncellemede, ligin yıldız isimlerinden bazılarında önemli düşüşler yaşanırken, genç ve gelişim potansiyeli yüksek futbolcuların yükselişi dikkatlerden kaçmadı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, 3'üncü takım olan Beşiktaş, adeta değerine değer katarak ezeli rakibi Fenerbahçe'yi (261 milyon euro) geride bıraktı. 266 milyon euro kadro değerine sahip olan siyah-beyazlılar, Transfermarkt'ın yaptığı güncelleme sonrasında 273.5 milyon euro'ya ulaştı. Kara Kartal böylece 411 milyon euro'dan 381.5 milyon euro'ya gerileyen Galatasaray'dan sonra Süper Lig'in en değerli 2'nci takımı oldu. Olaitan, İlhan, Orkun, Salih, Emirhan, Ümit ve Rıdvan, siyah beyazlı takımın kadro kıymetinin artmasında en önemli futbolcular oldu.

İLHAN DEĞERİNİ KATLADI

Siyah beyazlı takımda en dikkat çeken çıkışlardan birini İlhan Fakılı gerçekleştirdi. 20 yaşındaki sol kanadın piyasa değeri 1.2 mil yon euro'dan 7 milyon euro'ya yükseldi. Milli futbolcu 5.8 milyon euro'luk artışla Chibuike Nwaiwu ve Archie Brown'ın ardından Süper Lig'de en fazla değer kazanan üçüncü futbolcu oldu.

OLAITAN PRİM YAPTI

Vincenzo İtaliano'nun dokunuşuyla birlikte seviye atlayan Junior Olaitan'ın piyasa değeri, 5 milyon euro artışla 7 milyon euro'dan 12 milyon euro'ya çıktı. Kaptan Orkun Kökçü 25 milyon euro'dan 28 milyon euro'ya, yeni transfer Salih Özcan 3.5 milyon euro'dan 6 milyon euro'ya, Emirhan Topçu ise 7 milyon euro'dan 9 milyon euro'ya değerini yükseltti.