Beşiktaş Almanya'da 3 puan peşinde! İşte Vincenzo Italiano'nun Hoffenheim maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Alman ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı temsilcimiz zorlu maçtan 3 puan ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İşte Vincenzo Italiano'nun muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılar için büyük bir gün daha... Beşiktaş bugün Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a konuk olacak. 22.00'de Rhein-Neckar Arena'da oynanacak mücadeleyi TRT 1 naklen ekranlara getirecek. Lig aşamasının ilk maçında Marsilya'yı deviren temsilcimiz bugün de kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano ve öğrencileri zafere inanıyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı "Sizlere güveniyorum. Bu maçı alırsak önümüz iyice açılacak. Kazanalım ve keyfimize bakalım" diye konuştu.



İLHAN 11'DE OLACAK



Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo İtaliano bu karşılaşmada rotasyona gidecek. Sağ kanatta Milot Rashica ve Vaclav Cerny sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. İtalyan çalıştırıcı bu pozisyonda İlhan Fakılı'ya forma verecek. İtaliano, ayrıca Kocaelispor mücadelesinde dinlendirdiği Junior Olaitan'ı da 11'de kullanmayı planlıyor. Başarılı teknik adam, Dusan Vlahovic'i Trabzonspor karşılaşmasına diri şekilde saklamak için onu İstanbul'da bıraktı. Yerine Hyeon-Gyu Oh'u oynatacak. Savunmada da rotasyona girecek.



2 MAÇ KAZANDI



Siyah-beyazlılar, Avrupa Kupaları'nda Alman takımlarıyla 14 defa karşı karşıya geldi. 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 11 defa sahadan yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş 9 defa fileleri sarstı. Kalesinde 31 gol gördü.



266. RANDEVU



Beşiktaş, Hoffenheim karşısında Avrupa Kupaları'nda 266. mücadelesine çıkacak. 265 maçta 103 galibiyet elde etti. 112 defa kaybetti. 50 müsabaka eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş 360 defa gol sevinci yaşadı. Kalesinde 397 gol gördü.



İLK DEFA RAKİPLER



Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş ile Hoffenheim tarihlerinde ilk defa karşı karşıya gelecekler. Hoffenheim daha önce Türk takımlarıyla 2 defa karşı karşıya geldi. Başakşehir'i bir maçta 3-1 yenerken, diğer karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



3 OYUNCU GÖTÜRÜLMEDİ



Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo İtaliano, Hoffenheim deplasmanına 3 futbolcuyu götürmedi. Rashica ve Cerny sakatlığı sebebiyle yok. Midesinden problem yaşayan Vlahovic de kafileye dahil edilmedi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Hoffenheim: BAUMANN, COUFAL, OZAN KABAK, MACHIDA, ROTS, AVDULLAHU, BURGER, CONTE, HLOZEK, DAGHIM, LEMPERLE

Beşiktaş: NÜBEL, MURILLO, DJALO, EMİRHAN, RIDVAN, SALİH, OLAITAN, ORKUN, İLHAN, TROSSARD, OH