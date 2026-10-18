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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı!

Trendyol Süper Lig'İn 8. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi. Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig'in sekizinci hafta maçında yarın (19 Ekim) saat 20.00'de Papara Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak." ifadeleri kullanıldı.

#BJK Nevzat Demir Tesisleri #Vincenzo Italiano #Trabzonspor #Papara Park #Trendyol Süper Lig #Beşiktaş
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