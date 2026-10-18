Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan A Spor'a özel açıklama: "İnşallah hakem konuştuğumuz bir maç olmaz"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak derbide Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dev derbi öncesinde A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER



"Yıllardır olduğu gibi iki büyük futbol camiası sahaya çıkıp alınlarının teriyle mücadele edeceklerdir. Buna inancımız tam.

Sahada sahdece futbolcularının alın terinin, tekniğinin ve taktiğin konuşulduğu bir maç görmeyi temenni ediyoruz.

İnşallah ne maçtan önce ne de maçta sonra hakemi konuştuğumuz bir maç olmaz."