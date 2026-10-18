Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı! Vlahovic kafilede yer aldı mı?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı için kamp kafilesini açıkladı.
Beşiktaş, Trabzonspor maçı kamp kafilesini açıkladı.
Vaclav Cerny ve Dusan Vlahovic listede yer alırken sakatlığı devam eden Orkun Kökçü kamp kadrosunda yer almadı.
İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy
📋 Trabzonspor maçı kamp kadromuz. https://t.co/Z5DqJoCcjJ— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 18, 2026