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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Orkun Kökçü açıklaması! İşte son durumu

Beşiktaş Kulübü, Hoffenheim maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması tespit edildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Orkun Kökçü açıklaması! İşte son durumu

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışma tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası maça devam edemeyen oyuncumuz Orkun Kökçü'nün takımımızın İstanbul'a dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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