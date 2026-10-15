Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamaları hakkında kendisine yöneltilen soruya gülerek yanıt verdi.
Jaissle, "Bunu her gün duyuyorum! Sanırım o da her gün bu konudan bahsediyor. Sonuçta Willock bizim oyuncumuz. Ondan gerçekten çok memnunuz ve bunu sahada da görebiliyorsunuz" dedi.
Willock'un geleceğinin bir an önce netleşmesini isteyip istemediği sorulan Jaissle, "Onun hakkında ne kadar olumlu konuştuğumu görüyorsunuz. Bu nedenle bizim açımızdan herhangi bir endişe söz konusu değil" yanıtını verdi.
Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, oyuncunun sözleşme durumundan endişe duymadığını açıklasa da taraflar arasında henüz yeni bir anlaşmaya varılamadı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sözleşmesinin son altı ayına gireceği ocak ayından itibaren İngiltere dışındaki kulüplerle gelecek sezon için ön sözleşme imzalayabilecek.
İngiliz basınından Mail Online'ın aktardığı bilgilere göre ise; Newcastle United, Beşiktaş'ın transfer girişimlerini engellemek için Willock ile yeni sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.
Bu durumun, Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katma ihtimalini yükselttiği belirtildi.
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