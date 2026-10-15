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Beşiktaş’ın Joe Willock transferinde sıcak gelişme! Ocak ayı için gözler İngiltere’de

Beşiktaş'ın ocak ayındaki transfer hedefleri arasında yer alan Joe Willock için İngiltere'den dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Serdal Adalı'nın kadroya katmak istediklerini açıkladığı İngiliz futbolcunun geleceği merak konusu olurken, Newcastle United cephesindeki son durum transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş’ın Joe Willock transferinde sıcak gelişme! Ocak ayı için gözler İngiltere’de

Beşiktaş'ın sezon başında istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Joe Willock'a ilgisi devam ediyor.

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Beşiktaş’ın Joe Willock transferinde sıcak gelişme! Ocak ayı için gözler İngiltere’de

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde İngiliz oyuncunun transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Beşiktaş’ın Joe Willock transferinde sıcak gelişme! Ocak ayı için gözler İngiltere’de

"OCAKTA İMZA ATACAĞIZ"

Adalı, "Hocamız Willock'u istedi. Kimse bilmiyor ama Willock'un sülalesini aldım İstanbul'a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş’ın Joe Willock transferinde sıcak gelişme! Ocak ayı için gözler İngiltere’de

Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamaları hakkında kendisine yöneltilen soruya gülerek yanıt verdi.

Beşiktaş’ın Joe Willock transferinde sıcak gelişme! Ocak ayı için gözler İngiltere’de

Jaissle, "Bunu her gün duyuyorum! Sanırım o da her gün bu konudan bahsediyor. Sonuçta Willock bizim oyuncumuz. Ondan gerçekten çok memnunuz ve bunu sahada da görebiliyorsunuz" dedi.

Beşiktaş’ın Joe Willock transferinde sıcak gelişme! Ocak ayı için gözler İngiltere’de

İngiliz futbolcunun performansından övgüyle söz eden Alman teknik adam, "Willock çok üst düzey bir oyuncu. İnanılmaz performanslar ortaya koyabiliyor. Üstelik onda çok daha büyük bir potansiyel görüyorum. Bu nedenle burada olmasından mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın Joe Willock transferinde sıcak gelişme! Ocak ayı için gözler İngiltere’de

Willock'un geleceğinin bir an önce netleşmesini isteyip istemediği sorulan Jaissle, "Onun hakkında ne kadar olumlu konuştuğumu görüyorsunuz. Bu nedenle bizim açımızdan herhangi bir endişe söz konusu değil" yanıtını verdi.

Beşiktaş’ın Joe Willock transferinde sıcak gelişme! Ocak ayı için gözler İngiltere’de

Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, oyuncunun sözleşme durumundan endişe duymadığını açıklasa da taraflar arasında henüz yeni bir anlaşmaya varılamadı.

Beşiktaş’ın Joe Willock transferinde sıcak gelişme! Ocak ayı için gözler İngiltere’de

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇİYOR

The Shields Gazette'nin haberine göre; yaz transfer döneminde Joe Willock'u kadrosuna katamayan Beşiktaş'ın, ocak ayında İngiliz futbolcu için yeniden girişimlerde bulunmaya hazırlandığı aktarıldı.

Beşiktaş’ın Joe Willock transferinde sıcak gelişme! Ocak ayı için gözler İngiltere’de

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sözleşmesinin son altı ayına gireceği ocak ayından itibaren İngiltere dışındaki kulüplerle gelecek sezon için ön sözleşme imzalayabilecek.

Beşiktaş’ın Joe Willock transferinde sıcak gelişme! Ocak ayı için gözler İngiltere’de

İngiliz basınından Mail Online'ın aktardığı bilgilere göre ise; Newcastle United, Beşiktaş'ın transfer girişimlerini engellemek için Willock ile yeni sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.

Beşiktaş’ın Joe Willock transferinde sıcak gelişme! Ocak ayı için gözler İngiltere’de

Ancak ocak ayı transfer dönemine yaklaşık iki buçuk ay kala taraflar arasında yeni kontrat konusunda henüz somut bir gelişme yaşanmadığı aktarıldı.

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