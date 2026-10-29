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Orkun Kökçü sahalara ne zaman dönecek? İşte Italiano'nun planı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Orkun Kökçü, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı. Vincenzo Italiano'nun siyah-beyazlı ekibin kaptanını sahaya süreceği maç belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

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Orkun Kökçü sahalara ne zaman dönecek? İşte Italiano'nun planı

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı.

Milli futbolcunun tedavisinin tamamlanmak üzere olduğu ve bu hafta takım çalışmalarına dönebileceği kaydedildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Orkun her ne kadar Kasımpaşa maçında oynamak istese de teknik heyetin yıldız futbolcuyu riske etmeyi düşünmediği belirtildi.

Orkun, Kasımpaşa karşılaşması öncesi tam hazır olmaması halinde sahaya sürülmeyecek ve Celtic maçına saklanacak.

#Crystal Palace #Kasımpaşa #Celtic
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