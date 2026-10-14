Vincenzo Italiano Vlahovic'in son durumunu açıkladı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. Italiano Vlahovic'in son durumunu da açıkladı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano ve Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

SALİH ÖZCAN'IN AÇIKLAMALARI

"Bizim için önemli bir maç. Hocayla da bunu konuştuk. Kendimize güvenmeliyiz. Hoffenheim iyi bir takım. Taraftarımız yarın coşkuyla gelecek stadyuma. Bizim için başka bir motivasyon olacak. Konsantre olmamız, hata yapmamamız lazım. Oyun stilimizi göstermemiz ve 3 puanı almamız lazım. Hoffenheim bu seneye iyi başlayamadı ama iyi takım. Hatalar yapmamak lazım. Hatalar yapmazsak iyi bir maç çıkarırız diye düşünüyorum.

Hoffenheim gerçekten aslında kaliteli ve genç bir takım. Senelerce Bundesliga'da o seviyede iyi oynadılar. Kötü başladılar diye biz de rakibi hafife almamalıyız. Yüzde yüzümüzü vereceğiz. İnşallah 3 puanla eve döneceğiz."

ITALIANO'NUN AÇIKLAMALARI

"Bizim için önemli bir maç. Hocayla da bunu konuştuk. Kendimize güvenmeliyiz. Hoffenheim iyi bir takım. Taraftarımız yarın coşkuyla gelecek stadyuma. Bizim için başka bir motivasyon olacak. Konsantre olmamız, hata yapmamamız lazım. Oyun stilimizi göstermemiz ve 3 puanı almamız lazım. Hoffenheim bu seneye iyi başlayamadı ama iyi takım. Hatalar yapmamak lazım. Hatalar yapmazsak iyi bir maç çıkarırız diye düşünüyorum.

Hoffenheim gerçekten aslında kaliteli ve genç bir takım. Senelerce Bundesliga'da o seviyede iyi oynadılar. Kötü başladılar diye biz de rakibi hafife almamalıyız. Yüzde yüzümüzü vereceğiz. İnşallah 3 puanla eve döneceğiz."



VLAHOVIC HAKKINDA



"Vlahovic maalesef aramızda olmayacak. Bağırsaklarında problem var. İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Önümüzde çok fazla ve sıkışık tarihlerde maçlar var. O da gelmek istemedi. Ümit de geçen gün hastaydı. Onu da ligde kullanamadık. Vlahovic yerine oynayacak oyuncularımız var, problem olmayacak. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok.

Deplasmanda maçlar kaybettik, kaybetmeme ihtimalimiz kesinlikle vardı. İç sahaya yakın bir oyun oynamalıyız, kendimizi geliştirmeliyiz. İç sahada taraftar faktörü var. İç sahada daha fazla pozisyona giriyoruz. Toplu ve topsuz daha iyi oynuyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. Bunu hepimiz biliyoruz, merak etmeyin. Daha çok başlardayız, önümüzde uzun bir yol var. Fiziksel ve mental olarak kendimizi iyi gösterdik. Maksimum seviyeye getirebiliriz kendimizi. Çünkü, deplasmanlarda da kazanmak istiyoruz. Deplasmanlar asla kolay değildir. Daha takım gibi oynamalıyız. Yarın da önümüzde zor bir deplasman var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz."



"KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Herkes kazanmak istiyor, biz de istiyoruz. İç sahada ve deplasmanda bunu göstermek istiyoruz. Bu açlığı göstermeliyiz. Üç kulvarda iddialı olmak istiyorsanız, isteğinizin ve mentalinizin aynı olması lazım. Yarın kazanmak istiyoruz. Rakibin analizini yaptık, videolar izledik, bunları konuştuk. Bazı maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hak ediyorduk. Yarın nasıl bir maç olacak hep beraber göreceğiz. Kendimizi göstermek istiyoruz. Maçı kontrol edebilecek miyiz, geride mi karşılayacağız bakalım ama önemli olan kazanma isteği!"