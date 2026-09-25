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Beşiktaş EuroLeague'de Valencia'ya mağlup oldu!

Temsilcimiz Beşiktaş, 13 yıl sonra yeniden katıldığı EuroLeague'de ilk maçında evinde Valencia'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 96-94'lük skorla mağlup ayrıldı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş EuroLeague'de Valencia'ya mağlup oldu!

Temsilcimiz Beşiktaş, 13 yıl sonra yeniden katıldığı EuroLeague'de ilk maçında evinde Valencia'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 96-94'lük skorla mağlup ayrıldı.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

Beşiktaş 27-28 Valencia (1. Çeyrek sonucu)

Beşiktaş 51-54 Valencia (2. Çeyrek sonucu)

Beşiktaş 71-81 Valencia (3. Çeyrek sonucu)

#Valencia #Beşiktaş #Euroleague
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