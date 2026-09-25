Beşiktaş EuroLeague'de Valencia'ya mağlup oldu!
Temsilcimiz Beşiktaş, 13 yıl sonra yeniden katıldığı EuroLeague'de ilk maçında evinde Valencia'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 96-94'lük skorla mağlup ayrıldı.
Temsilcimiz Beşiktaş, 13 yıl sonra yeniden katıldığı EuroLeague'de ilk maçında evinde Valencia'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 96-94'lük skorla mağlup ayrıldı.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
Beşiktaş 27-28 Valencia (1. Çeyrek sonucu)
Beşiktaş 51-54 Valencia (2. Çeyrek sonucu)
Beşiktaş 71-81 Valencia (3. Çeyrek sonucu)