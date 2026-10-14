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Beşiktaş'ın Hoffenheim maçı kamp kadrosu açıklandı! Dusan Vlahovic...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Dusan Vlahovic, kadroya dahil edilmedi. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ın Hoffenheim maçı kamp kadrosu açıklandı! Dusan Vlahovic...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulüp, maç öncesinde kadroda yer alan futbolcuları açıklarken Dusan Vlahovic'in sağlık durumu nedeniyle kafileye dahil edilmediğini duyurdu.

DUŞAN VLAHOVIC KADRODA YOK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, futbolcu Dusan Vlahovic'in viral gastroenterit tanısıyla sağlık ekibi tarafından tedavi edildiği ve bu nedenle Hoffenheim maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın Hoffenheim maçı kamp kadrosu açıklandı! Dusan Vlahovic... - 1 SICAK GELİŞME | Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın Son Antrenmanında Yer Almadı!

BEŞİKTAŞ'IN HOFFENHEIM MAÇI KAMP KADROSU

Siyah-beyazlıların açıkladığı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakhri, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş, turnuvanın ikinci maçında Hoffenheim karşısında galibiyet arayacak.

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