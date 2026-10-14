Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde 6 yıllık yasak kalktı! Deplasman kararı açıklandı
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yaklaşık 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı sona erdi. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla siyah-beyazlı taraftarlar, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada tribündeki yerini alabilecek.
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yaklaşık 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı sona erdi. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Beşiktaş taraftarları, iki takım arasında Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada tribündeki yerini alabilecek.
Kararın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Trabzon deplasmanında takımlarını destekleme fırsatı bulacak. Uzun süredir uygulanan yasağın kaldırılmasıyla birlikte karşılaşmada Beşiktaş taraftarları da tribünlerde olacak.