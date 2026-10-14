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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde 6 yıllık yasak kalktı! Deplasman kararı açıklandı

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yaklaşık 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı sona erdi. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla siyah-beyazlı taraftarlar, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada tribündeki yerini alabilecek.

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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde 6 yıllık yasak kalktı! Deplasman kararı açıklandı

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yaklaşık 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı sona erdi. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Beşiktaş taraftarları, iki takım arasında Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada tribündeki yerini alabilecek.

Kararın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Trabzon deplasmanında takımlarını destekleme fırsatı bulacak. Uzun süredir uygulanan yasağın kaldırılmasıyla birlikte karşılaşmada Beşiktaş taraftarları da tribünlerde olacak.

Beşiktaş taraftarları 6 yıl sonra Trabzon'a gidecek | İZLE

#Trabzonspor #Beşiktaş #Papara Park
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