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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Milli aralarda çalışmak kolay değil, çünkü yeterince oyuncunuz olmuyor. Bu maçta konsantre olmamız ve iyi oynamamız gerekiyor. Yavaş yavaş milli takımdan dönen oyuncularımız geldikçe daha iyi hazırlandık. Bugün çok tehlikeli bir maç bizi bekliyor. Maçı kaznaarak sıralamada yukarı tırmanmamız çok önemli." dedi.

ORKUN KÖKÇÜ AÇIKLAMASI

Soru: Orkun Kökçü %100 hazır durumda mı?

Italiano: Orkun'un ayağında bir problem vardı ama şu anda iyi durumda olsa da %100 değil. Miretti ise 11'de oynamayı hak ediyor. Bize çok katkı verebilecek bir oyuncu. Özellikle iyi savunması olan bir takıma karşı oynayacağız ve kolay olmayacak. Miretti bize rakibi açma konusunda yardımcı olacaktır. Kalitemizi göstermemiz gerekiyor. Bu ligde kolay maç yok.

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