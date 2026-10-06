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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, resmi sitesinden yayınladığı açıklama ile Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın sakatlandığını açıkladı. İşte detaylar...

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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kosova milli takımının 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeni ile müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Rashica'nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

#Avusturya #Kosova #Acıbadem Altunizade Hastanesi #Milot Rashica #Beşiktaş
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