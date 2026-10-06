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Beşiktaş Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, yarı sahada top kapma, hücum ve savunma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bir günlük iznin ardından 8 Ekim Perşembe günü saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Kocaelispor #Trendyol Süper Lig #Beşiktaş #Vincenzo Italiano #BJK Nevzat Demir Tesisleri
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