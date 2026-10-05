Beşiktaş'a Dusan Vlahovic'ten müjdeli haber!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dusan Vlahovic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sırp forvetin sakatlığını atlattığı ve takımla çalışmalara başladığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)