Beşiktaş'a Dusan Vlahovic'ten müjdeli haber!
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dusan Vlahovic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sırp forvetin sakatlığını atlattığı ve takımla çalışmalara başladığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'a sakatlığı bulunan Sırp golcü Dusan Vlahovic'ten müjdeli haber geldi.
26 yaşındaki forvetin sakatlığının geçtiği ve takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi.
A Spor muhabiri Efecan Öztaş'ın haberine göre, bir süredir bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdüren yıldız forvet, sakatlığını atlattı ve yeniden takım antrenmanlarına katılmaya başladı.
Vlahovic şans verilmesi halinde ligin 7. haftasındaki Kocaelispor maçında forma giyebilecek.