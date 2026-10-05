Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Joe Willock hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Newcastle United'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki orta sahaya yeni kontrat teklif etme olasılığının düşük olduğu ve ocak ayında gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi boyunca peşinden koştuğu ancak alamadığı Joe Willock için İngiltere'den müjde geldi.

Football Insider'da yer alan habere göre; Newcastle United'ın, mukavelesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki orta sahaya yeni sözleşme teklif etme olasılığı düşük görünüyor.

Sabah'ın derlediği habere göre; Ada ekibi, bonservis kazanmak için ara dönemde gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı ekibin ocak ayında Willock için yeniden harekete geçmesi bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde "Willock konusunda ben ısrarcıyım. Hocamız İtaliano'nun 'alamadınız' gibi bir tavrı olmadı. Devre arasında gidip tekrar konuşacağım. Olmazsa, hocanın bugünden şunu alalım talebi yok" demişti. Newcastle United forması altında bu sezon 7 karşılaşmada süre bulan Willock, fileleri 3 kez havalandırdı.