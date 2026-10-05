Beşiktaş'ın ligde ilk galibiyeti Trabzonspor derbisiyle geldi!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u 90-81 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini alırken, Trabzonspor ise ilk yenilgisini yaşadı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Samet Biner
Beşiktaş: Dotson 6, Berk Uğurlu 11, Morgan 6, Omoruyi 14, Brown 12, Dejulius 7, Metecan Birsen 11, Wilbekin 2, Nowell 16, Furkan Korkmaz 3, Zizic 2
Trabzonspor: Caupain Jr. 14, Yeboah 7, Tillman 9, Manek 9, Rıdvan Öncel 7, Canaan 14, Keene 11, Yiğit Arslan 8, Terry 2
1. Periyot: 24-17
Devre: 46-46
3. Periyot: 72-66