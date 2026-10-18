TRANSFER HABERİ: Genç yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Rennes'te sergilediği başarılı performansla transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Mahamadou Nagida için Süper Lig'den flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe, 21 yaşındaki Kamerunlu sol bekin transferi için harekete geçti. Genç oyuncunun geleceğiyle ilgili aldığı karar ise sürecin seyrini değiştirdi. İşte detaylar...