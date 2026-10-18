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TRANSFER HABERİ: Genç yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Rennes'te sergilediği başarılı performansla transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Mahamadou Nagida için Süper Lig'den flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe, 21 yaşındaki Kamerunlu sol bekin transferi için harekete geçti. Genç oyuncunun geleceğiyle ilgili aldığı karar ise sürecin seyrini değiştirdi. İşte detaylar...

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TRANSFER HABERİ: Genç yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Stade Rennais formasıyla Ligue 1 ve Avrupa kupalarında gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Mahamadou Nagida, transfer döneminin en çok talep gören genç savunmacıları arasında yer alıyor.

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TRANSFER HABERİ: Genç yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Sol bek pozisyonunu güçlendirmek ve kadrosuna yüksek potansiyelli bir isim kazandırmak isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kamerunlu futbolcuyu transfer listelerinin üst sıralarına dahil etti.

TRANSFER HABERİ: Genç yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Oyun stilindeki patlayıcı güç, hız ve top kullanma becerileri sebebiyle Fransız futbol kamuoyu tarafından Paris Saint-Germain'in Portekizli sol beki Nuno Mendes'e benzetilen oyuncu, büyük beğeni topluyor.

TRANSFER HABERİ: Genç yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

UEFA Avrupa Ligi'nde OFI Girit karşısında kaydettiği kritik gol ve disipliniyle formayı kapan Nagida, teknik heyetin vazgeçilmez isimlerinden biri konumuna ulaştı.

TRANSFER HABERİ: Genç yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Türk temsilcilerinin yanı sıra Porto, Brighton, Roma, Milan ve Inter gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de 21 yaşındaki yeteneğin durumunu yakın takibe aldı.

TRANSFER HABERİ: Genç yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Marsilya ve Lyon da oyuncuyla ilgilenirken, Fenerbahçe ve Beşiktaş süreci hızlandırarak resmi temaslarını başlattı.

TRANSFER HABERİ: Genç yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Deneyimli teknik adam Frédéric Antonetti, oyuncunun potansiyeline ilişkin değerlendirmesinde Nagida'nın modern futbolun gereklerini karşılayan özel bir profile sahip olduğunu dile getirdi.

TRANSFER HABERİ: Genç yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

İki Süper Lig devinin de kadrosuna katmak adına yoğun mesai harcadığı transfer sürecinde, gözler genç futbolcunun ve kulübünün vereceği karara çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Genç yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cazip projelerine karşın Mahamadou Nagida, Stade Rennais'deki gelişimini sürdürmek istediğini belirterek gelen transfer tekliflerini geri çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Genç yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu futbolcu, kariyerine Fransa'da devam edeceğini beyan ederek ara transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını kesinleştirdi.

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