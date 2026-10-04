Beşiktaş'ta Serdal Adalı tekrar başkan seçildi!

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a tek aday olarak giren Serdal Adalı tekrar başkanlığa seçildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Mevcut başkan Serdal Adalı, kullanılan 3 bin 910 oyun 3 bin 815'ini alarak yeni yönetimiyle birlikte bir kez daha başkanlığa seçildi. Serdal Adalı ilk olarak 29 Aralık 2024'te yapılan olağanüstü seçimde başkanlığı kazanmıştı. Bu seçimden 5.5 ay sonra 11 Mayıs 2025'te yapılan olağan seçimi de kazanan Adalı, ikinci kez başkan seçilmişti. Yönetim kurulunu değiştirmek için olağanüstü seçim kararı alan Serdal Adalı, yeni yönetimiyle bir kez daha başkanlığa seçildi. Beşiktaş'ın bir sonraki olağan seçimi Mayıs 2028'de yapılacak.

Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asıl Üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

Yedek Üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin