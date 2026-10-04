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Bakan Bak, başkanlığa yeniden seçilen Serdal Adalı’yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, başkanlığa yeniden seçilen Serdal Adalı’yı tebrik etti

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Bakan Bak, başkanlığa yeniden seçilen Serdal Adalı’yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş Kulübünün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Serdal Adalı'yı kutluyorum. Serdal Adalı'ya ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

#Beşiktaş #Sinan Erdem Spor Salonu #Osman Aşkın Bak #Serdal Adalı
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