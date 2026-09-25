Temsilcimiz Beşiktaş, 13 yıl sonra katıldığı EuroLeague'de evinde Valencia'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. İşte Beşiktaş-Valencia maçı öncesi tüm önemli detaylar...

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 13 yıl sonra EuroLeague'de sahne alıyor. Siyah beyazlılar ilk hafta maçında bu akşam Valencia'yı ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş 2012-2013 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 farklı grupta oynanan EuroLeague'de grup aşamasında 5, top 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.

ALIMPIJEVIC GURURLU

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, 13 yıl sonra EuroLeague'de olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Sırp başantrenör, "Burada var oluşumuz, kulübümüzün 3 yıldır göstermiş olduğu yükselişin çok güzel, harikulade bir hediyesi" dedi.

BEŞİKTAŞ-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Valencia maçı 25 Eylül Cuma (Bugün) TSİ 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Valencia maçı S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-VALENCIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Valencia maçı İstanbul'da bulunan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.